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Порядка 32 тыс. человек посетили музыкальный фестиваль "Безумные дни" на Урале

Новости Урала
5 сентября, 15:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС

Зрители смогли увидеть выступления артистов из Франции, Великобритании, Японии, Кореи, Испании, Польши и России

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Безумные дни", который прошел в Свердловской области 1-3 сентября, посетили почти 32 тыс. человек. За три дня на музыкальном марафоне состоялось 100 концертов, прозвучало свыше 1,2 тыс. произведений, сообщили во вторник в пресс-службе Свердловской филармонии.

"Уральская столица открыла новый концертный сезон международным марафоном классического искусства: 32 тыс. слушателей, 550 артистов и 100 концертов за три дня. Вслед за Нантом и Токио фестиваль "Безумные дни" сделал остановку в Екатеринбурге, его уральской резиденцией стали восемь концертных залов и центральный городской квартал", - сказали в пресс-службе.

На фестивале выступили артисты из Франции, Великобритании, Японии, Кореи, Испании, Польши и России. "Впервые в Екатеринбурге выступили британский вокальный коллектив Voces8, французские ансамбли старинной музыки La Reveuse и Obsidienne. Свои концерты дали струнный квартет Ardeo, фортепианное трио Wanderer, трио Жюльена Мартино. В фестивале участвовали ведущие отечественные коллективы - Государственный академический камерный оркестр России и Московский камерный оркестр Musica Viva, ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского и ансамбль "Эйфория" Айдара Гайнуллина", - добавили в пресс-службе.

Под открытым небом прошли мастер-классы по хоровому пению, джазовому вокалу и игре на ударных инструментах, уроки танца, концертные выступления, караоке и пешеходные экскурсии по центру города.

"Безумные дни" - это российская версия фестиваля La Folle Journee, придуманного музыкальным продюсером Рене Мартеном. Фестиваль возник в городе Нант (Франция) в 1995 году, сейчас он проводится во Франции, Испании, Японии, Польше, а с 2015 года в России (в Екатеринбурге). В прошлом году фестиваль посетили 26 тыс. человек. В 2018 году он пройдет в Екатеринбурге 7-9 сентября.

"Из екатеринбургских особенностей фестиваля - выход за пределы одного концертного комплекса, многозальность в черте городского квартала. То, что долго сдерживало Рене Мартена и откладывало рождение екатеринбургского фестиваля, обернулось на пользу "Безумным дням" и слушателям. Фестиваль сплотил не только публику и музыкантов, но и концертно-театральные, музейные учреждения и учебные заведения столицы Урала", - уточнили в филармонии.

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