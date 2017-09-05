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Заморозки до -2 градусов ожидаются в Челябинской области в ближайшие сутки

Новости Урала
5 сентября, 15:30 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 5, сентября. /ТАСС

При этом, по данным метеорологов, 6 сентября в отдельных районах области сохраняется высокая пожарная опасность

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о заморозках до -2 градусов в отдельных районах Челябинской области 6 и 7 сентября.

"Ночью и утром 6-7 сентября местами в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки до 0...-2 градусов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным центра, 6 сентября в отдельных районах области сохраняется высокая пожарная опасность, а в южных районах - местами чрезвычайная пожарная опасность.

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