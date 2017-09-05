ОП РФ призвала политиков отказаться от взаимных исков по снятию конкурентов с выборов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ призвала политические партии отказаться от использования взаимных исков для снятия конкурентов с выборов. Как заявил во вторник на пресс-конференции в ТАСС член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, масштабная "деятельность и партий, и кандидатов по снятию друг друга [с выборов]" становится одной "из основных угроз естественному политическому процессу".

"Мы обращаемся к парламентским и непарламентским политическим партиям с предложением о заключении соглашения об отказе использования таких грязных политических технологий", - сообщил он.

Григорьев привел примеры использования таких технологий. По его словам, КПРФ за несколько лет подала более 100 исков о снятии с выборов кандидатов от партии "Коммунисты России". Член ОП РФ рассказал о том, как под надуманным предлогом "Справедливая Россия" требует в суде снять с губернаторских выборов в Свердловской области кандидата от КПРФ Алексея Парфенова. "Поводом для разбирательства стали дебаты на телеканале, где он прочел строчки из стихотворения "Клеветникам России". По мнению партии "Справедливая Россия" "в агитационных материалах Парфенова имело место нарушение законодательство об интеллектуальной собственности". Предлог совершенно надуманный, по нашей оценке", - заключил Григорьев.

Единый день голосования охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.