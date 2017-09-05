На Урале под Березовским ликвидирована несанкционированная свалка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Несанкционированная свалка кека (отхода, возникающего при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод) в Свердловской области, на которую во время апрельского медиафорума ОНФ пожаловались президенту РФ Владимиру Путину местные журналисты, полностью ликвидирована, сообщили во вторник в региональном департаменте информационной политики.
"Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поставило точку в вопросе незаконного размещения кека на территории бывшей военной части в поселке Монетный Березовского городского округа. Министр Алексей Кузнецов на месте бывшей свалки констатировал, что все отходы убраны", - говорится в сообщении.
По словам гендиректора МУП "Водоканал" Александра Ковальчика, с нелегальной свалки перевезено четыре тыс. тонн кека на специально оборудованную площадку в Березовском. "Ликвидация свалки обошлась предприятию в 4 млн рублей, предприятие предъявит эту сумму к возмещению тому, кто будет признан виновным в организации свалки", - цитирует департамент Ковальчика.
Там добавили, что на специальной площадке опасный отход уже через несколько месяцев превратится в почвогрунт, который можно будет использовать для рекультивации карьеров, озеленения, отсыпки обочин строящихся дорог.
"Сегодня мы видим, что свалка ликвидирована. По результатам обязательно будет доложено в администрацию президента РФ, этот объект был на особом контроле, поэтому о нем будет отдельный доклад. И мы проследим, чтобы здесь не появилось новых свалок", - цитирует департамент координатора регионального исполкома ОНФ Артема Ланцева.
Ранее сообщалось, что в декабре 2015 года ООО "НПТД "Чистый город" вывез с Южной аэрационной станции МУП "Водоканал" и незаконно сбросил более 33 тыс. тонн кека в районе поселков Октябрьский и Первомайский в Сысертском городском округе, в поселке Рудный города Екатеринбурга и в поселке Монетный Березовского городского округа. По данным властей, ущерб, нанесенный незаконным размещением отходов, составил более 105 млн рублей.