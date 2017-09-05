РФ и Казахстан могут подписать договоры о сотрудничестве в космосе на форуме в Челябинске

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АСТАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Казахстан рассчитывает выйти на новые договоренности с Россией по итогам XIV Межрегионального форума сотрудничества в Челябинске в ноябре. Об этом в интервью ТАСС во вторник сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев.
"Мы ожидаем принятия хорошего пакета документов, - сказал он. - Сегодня в наших досье серьезные документы о сотрудничестве, в первую очередь, в наукоемких сферах, включая совместное освоение космоса".
По словам замминистра, Москва и Астана открывают "новую эру сотрудничества на Байконуре". "Мы подписали программу сотрудничества на очень долгую перспективу и готовимся к запуску совместных проектов", - добавил он.
Койшыбаев также отметил, что РФ и Казахстан готовят соглашения о взаимодействии в сфере образования. "Московский государственный университет имеет филиал в Астане, и, насколько я знаю, на эту встречу МГУ также выходит с новым документом", - уточнил он.
"Не исключено, что могут быть подписаны также соглашения о сотрудничестве в области культуры, медицины и, безусловно, в экономической сфере", - добавил замглавы МИД Казахстана.