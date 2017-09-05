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Ремонт улиц Екатеринбурга к ЧМ-2018 полностью завершится в октябре

Новости Урала
5 сентября, 18:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС

За прошлый год отремонтировано 13 участков уличной дорожной сети, в этом году пройдут ремонтные работы еще на 47 участках

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Ремонт улиц Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года полностью завершится в октябре этого года, сообщил во вторник журналистам заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт. В следующем году дорожных работ, связанных с ЧМ-2018, проводиться не будет, сказал он.

"В 2018 году ничего копать и рыть не будем. Мы планируем все ремонтные работы (к ЧМ-2018 - прим. ТАСС) завершить в этом году. В прошлом году отремонтировали 13 участков уличной дорожной сети, в этом году завершаем 47, тем самым, у нас все маршруты передвижения протокольных групп будут отремонтированы в полном объеме. Все работы по асфальтированию у нас завершаются в октябре", - сказал Швиндт, отвечая на вопрос о ремонте дорог Екатеринбурга к ЧМ-2018.

Он назвал подготовку Екатеринбурга своего рода промежуточным отчетом о готовности Свердловской области к проведению турнира.

"Мы в плановом режиме осуществляем подготовку, утверждена на правительственном уровне региональная программа, она включает 47 мероприятий. Практически треть на сегодняшний день реализована в полном объеме, и все работы практически завершатся до конца этого года. Останутся небольшие работы в 2018 году по временным сооружениям, поэтому риска для себя на финальной стадии подготовки города и региона мы не видим", - сказал замгубернатора.

Реконструкция городских магистралей около Центрального стадиона в Екатеринбурге, где пройдут матчи ЧМ-2018, началась в 2015 году. Она проходит в три этапа: на первом, в частности, планируется построить шестиполосную автодорогу, создать парковку, организовать трамвайное движение, на втором - построить 700-метровую автомобильную эстакаду, на третьем - модернизировать несколько примыкающих к арене улиц.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа турнира.

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