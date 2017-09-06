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На Среднем Урале в результате ДТП с автобусом погиб один человек и 13 пострадали

Новости Урала
6 сентября, 8:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС

ЧП произошло на трассе Арамиль - деревня Фомино

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© Отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и 13 пострадали в результате ДТП, которое произошло в среду на трассе Арамиль - деревня Фомино в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по региону.

"По предварительным данным, на автодороге Арамиль - деревня Фомино автомобиль Kia Bongo выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. Водитель автомобиля погиб, в настоящее время имеется информация о 13 пострадавших", - сказали в полиции.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области, всего пострадали 11 человек, один погиб. "Семь пострадавших госпитализированы в больницу Арамили, один - в областную больницу. Трое от госпитализации отказались", - отметил собеседник агентства.

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