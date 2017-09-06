Суд арестовал на два месяца мужчину, протаранившего кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал на два месяца мужчину, который 4 сентября протаранил на автомобиле киноконцертный комплекс "Космос". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области/ТАСС

"Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 3 ноября. Мужчина взят под стражу, сейчас он имеет статус обвиняемого", - сказали в инстанции.

Ранее сообщалось, что киноконцертный центр "Космос" загорелся в ночь на понедельник. Из здания были спасены пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила порядка 30 кв. метров. По данным властей региона, пожар начался после того, как автомобиль УАЗ врезался во входную группу кинотеатра.

По факту ЧП расследуется уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Злоумышленник был задержан полицией в тот же день.