Суд арестовал на два месяца мужчину, протаранившего кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге

Театр Вахтангова в новом сезоне будет работать на шести сценахКультура 6 сентября, 9:09
Суд арестовал на два месяца мужчину, протаранившего кинотеатр "Космос" в ЕкатеринбургеНовости Урала 6 сентября, 9:09
Спасти стерха: как ученые сохраняют редчайшего журавля, который гнездится только в РоссииВ стране 6 сентября, 9:00
Минобрнауки определило 39 вузов, которые займутся экспортом российского образованияОбщество 6 сентября, 8:40
На Среднем Урале в результате ДТП с автобусом погиб один человек и 13 пострадалиНовости Урала 6 сентября, 8:33
Московская международная книжная выставка-ярмарка открывается на ВДНХМосква 6 сентября, 8:31
Занятия возобновились в школе в Ивантеевке, где старшеклассник стрелял из пневматикиПроисшествия 6 сентября, 8:25
Пешеходные дорожки в девяти парках Москвы отремонтируют до конца ноябряМосква 6 сентября, 8:20
Назначение главы Новосибирского театра оперы и балета отложеноСибирь 6 сентября, 8:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал на два месяца мужчину, который 4 сентября протаранил на автомобиле киноконцертный комплекс "Космос". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 3 ноября. Мужчина взят под стражу, сейчас он имеет статус обвиняемого", - сказали в инстанции.
Ранее сообщалось, что киноконцертный центр "Космос" загорелся в ночь на понедельник. Из здания были спасены пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила порядка 30 кв. метров. По данным властей региона, пожар начался после того, как автомобиль УАЗ врезался во входную группу кинотеатра.
По факту ЧП расследуется уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Злоумышленник был задержан полицией в тот же день.