Рейс "Аэрофлота" из Челябинска в Москву задержится почти на 10 часов

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Вылет рейса СУ 1425 авиакомпании "Аэрофлот" из Челябинска в Москву задержится на 9 часов 40 минут. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло челябинского аэропорта.

Изначально вылет был запланирован на 05:20 по местному времени (03:20 мск). По данным онлайн-табло, вылет намечен на 15:00 по местному времени (13:00 мск).

В пресс-центре аэропорта ТАСС сообщили, что рейс задерживается по техническим причинам. Пассажирам предоставлено горячее питание.

Комментарием "Аэрофлота" ТАСС пока не располагает.