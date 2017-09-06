Рейс "Аэрофлота" из Челябинска в Москву задержится почти на 10 часов

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Вылет рейса СУ 1425 авиакомпании "Аэрофлот" из Челябинска в Москву задержится на 9 часов 40 минут. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло челябинского аэропорта.
Изначально вылет был запланирован на 05:20 по местному времени (03:20 мск). По данным онлайн-табло, вылет намечен на 15:00 по местному времени (13:00 мск).
В пресс-центре аэропорта ТАСС сообщили, что рейс задерживается по техническим причинам. Пассажирам предоставлено горячее питание.
Комментарием "Аэрофлота" ТАСС пока не располагает.