Более 300 млн рублей направят на создание нового производства упаковки на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Крупное производство гофроупаковки появится на территории индустриального парка "ЕКАД-Южный" в Екатеринбурге. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн рублей, сообщили в среду в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) обеспечила условия для реализации компанией "Проминвест" - крупного производителя гофротары - проекта по созданию предприятия на территории индустриального парка "ЕКАД-Южный". Проект предполагает строительство производственного здания площадью около 8 тыс. кв. метров, административного комплекса и навесов для хранения материалов на площади 4-5 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данным департамента, в ближайшее время инвестор приступит к проектированию.
"КРСУ способствует развитию данной промзоны в концепции индустриального парка и высоко оценивает инвестиционный потенциал площадки. Земельный участок удачно расположен. Уже получены технические условия и ведутся работы по подведению инженерных сетей", - приводит департамент слова директора КРСУ Сергея Киселева.
В департаменте пояснили, что 200 гектаров земель промышленного назначения "ЕКАД-Южный" располагаются в границах Чкаловского района Екатеринбурга возле перспективного отрезка Екатеринбургской кольцевой автодороги, который соединит автодорогу Екатеринбург - Полевской" с трассой М-5 Урал.
"Проминвест" работает на рынке производства гофроупаковки для пищевой и промышленной продукции более 10 лет. По оценкам КРСУ, тароупаковочные изделия сегодня являются одними из самых востребованных на мировом и отечественном рынке.