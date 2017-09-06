Документальный сериал о советском дизайне начали снимать на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Документальный сериал о советском дизайне 1960-1990-х годов начали снимать в Екатеринбурге. Премьера первой серии о достижениях уральской школы дизайна состоится 26 сентября в "Ельцин Центре", сериал станет основой проекта мультимедийной экспозиции по истории дизайна СССР, который в августе выиграл грант на 300 тыс. рублей на молодежном форуме "Таврида" в Крыму, сообщил в среду ТАСС генеральный продюсер проекта Илья Полянских.

"Премьера документального фильма "Техническая эстетика" о достижениях уральских дизайнеров во второй половине XX века состоится 26 сентября в "Ельцин Центре". В будущем мы планируем создать целый сериал о советском дизайне, следующие серии будут о петербургской, московской, прибалтийской, белорусской и украинской школах. Снимать планируем по одной части в год", - сказал Полянских.

Он отметил, что первый фильм содержит архивную хронику уральского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ) - главной в СССР организации по разработке дизайна. "Одним из героев фильма стал Ролен Шеин - ветеран Великой Отечественной войны, инициатор дизайн-образования на Урале и организатор первого художественно-конструкторского бюро в Свердловске в 1958 году", - сказал собеседник агентства.

В картине представлены 3D-модели проектов, которые не были запущены в производство, а сохранились только на чертежах. "Уральский филиал ВНИИТЭ специализировался на тяжелой продукции, был лидером по вагоностроению. Например, там разработали концептуальный скоростной поезд ЭР 200 для Рижского вагоностроительного завода в 1975 году. Был изготовлен только тестовый образец, проект не был реализован до конца, так как полотно дорожное еще не позволяло развивать высокие скорости, вот таким проектам наш фильм дает новую жизнь", - добавил Полянских.

Впервые трейлер фильма был представлен на международной промышленной выставке "Иннопром-2017".

"Работа над картиной вдохновила нас на создание мультимедийной экспозиции по истории советского дизайна 1960-1990-х годов в цифровом и печатном форматах для вовлечения молодых специалистов, дизайнеров и абитуриентов к изучению истории профессии. Этот проект мы защитили на форуме "Таврида", получили грант на сумму 300 тыс. рублей, реализуем его к весне 2018 года", - добавил Полянских.