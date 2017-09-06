В Тюменском госуниверситете создали Центр промышленной автоматизации Mitsubishi Electric

ТАСС, 6 сентября. Центр промышленной автоматизации Mitsubishi Electric создали в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Его основными задачами станут интеграция современных решений в учебный процесс и проведение научных исследований, сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"В рамках соглашения о сотрудничестве между ООО "Мицубиси Электрик (РУС)", ООО "Тюмень Прибор" и ТюмГУ, подписанного в январе текущего года, на базе университета создан Центр промышленной автоматизации Mitsubishi Electric. Его основой стала учебная лаборатория систем и средств промышленной автоматизации, в которой установлены учебно-исследовательские стенды и программное обеспечение Mitsubishi Electric", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в числе основных задач лаборатории - интеграция в учебный процесс современных решений в области автоматизации промышленных предприятий, формирование профессиональных компетенций для перехода промышленности к цифровому формату. "Здесь также будут проводиться научные исследования, разработка и тестирование прототипов интеллектуальных систем управления с применением высокотехнологичных программных контроллеров и частотно-регулируемого привода", - уточнили в вузе.

Там добавили, что торжественное открытие Центра состоится 27 сентября. "В мероприятии планируют принять участие представители правительства Тюменской области, промышленности, делегация из Японии", - пояснили в пресс-службе.