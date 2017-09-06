Спектакль "Алексей Каренин" театра из Эстонии впервые покажут в России на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Постановка эстонского театра "R.A.A.A.M" "Алексей Каренин" по пьесе Василия Сигарева впервые будет показана в России 9 сентября на фестивале "Реальный театр", который пройдет в Екатеринбурге. На показы театрального форума приедут эксперты национальной премии "Золотая маска", сообщил в среду основатель и арт-директор фестиваля Олег Лоевский.

"Режиссер у спектакля российский - Алексей Песегов, поэтому работа театра из Эстонии включена в программу нашего фестиваля. Генеральный продюсер театра Мярт Меос много работает с российскими режиссерами, Дмитрий Егоров и Юлия Ауг сейчас будут ставить у него спектакли. В России постановку эстонского театра еще никто не видел", - сказал Лоевский на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

За восемь дней на "Реальном театре" будут показаны 22 лучших отечественных спектакля, созданных не позднее 2016 года. По словам Лоевского, одним из фаворитов конкурсной программы является постановка Драматического театра из Минусинска (Красноярский край) "Последние дни" по Михаилу Булгагову. "Фантастический спектакль, очень необычный. Его ставил якутский режиссер Сергей Потапов, и это совсем другой взгляд на Пушкина", - пояснил Лоевский.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина добавила, что "часто участие театров в фестивале оборачивается их приглашением на другие престижные смотры". "Эксперты "Золотой маски" очень любят "Реальный театр", и многие региональные спектакли благодаря этому получают здесь особые стартовые условия. Например, на прошлом фестивале спектакль из маленького городка Минусинска "Колыбельная для Софьи" попал в офф-программу "Золотой маски", а режиссер получил признание и приглашение на постановки даже за пределами России", - отметила она.

По мнению Учайкиной, фестиваль "Реальный театр" "отражает реальное состояние дел в региональных театрах России". В частности, в этом году будут представлены постановки из 18 театров и творческих объединений Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Москвы, Санкт- Петербурга, Ярославля, Казани, Новокуйбышевска, Минусинска, Серова, Кирова. Работы в разных жанрах - от сайт-специфик до эскизов спектаклей.

"Зритель впервые увидит эскизы спектаклей "Тот самый день" по пьесе Ярославы Пулинович и "Если вы боитесь, что ваши чувства будут оскорблены - не входите!" по пьесе Ирины Васьковской. Специфика в том, что эти спектакли будут сделаны за пять дней, их трудно повторить, потому что они сделаны на энергии стресса. <…> И эта очень напряженная атмосфера дает возможность зрителю тоже быть взволнованным, при тебе создается спектакль. Появилось уже целое поколение зрителей, которые с большим удовольствием ходят на эскизы и читки, чем на готовые спектакли, потому что потом уже все ясно, а здесь все время стресс, энергия, драйв другой", - уточнил Лоевский.

Реальный театр

Фестиваль "Реальный театр" - старейшая фестивальная традиция в России, ведет свою историю с 1990 года. Формирует фестивальную программу и является модератором обсуждений театральный критик, член экспертного совета Национального российского театрального фестиваля "Золотая маска" Олег Лоевский.

"В девяностые годы рухнула гастрольная деятельность во всей России. Но театры не могут существовать без обмена зрителями, без гастролей, тогда возникло фестивальное движение, в том числе "Реальный театр". Он помогает сохранять единое театральное пространство России", - добавила зампредседателя Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ Татьяна Стрежнева.