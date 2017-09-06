Руководитель компании в Югре подозревается в неуплате налогов на 80 млн рублей

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ТАСС, 6 сентября. Следователи проводят проверку в отношении руководителя организации, осуществляющей производственную деятельность на объектах нефтегазовой промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе. По предварительным данным, руководитель предприятия удержал, но не перечислил в бюджет государства налоги на сумму свыше 80 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Данным действиям будет дана правовая оценка на предмет наличия признаков преступления по статье УК РФ "Неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере". В настоящее время начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.