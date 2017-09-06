Замгендиректора дочерней компании "Газпром нефти" в Югре арестован по делу о мошенничестве

ТАСС, 6 сентября. Суд арестовал заместителя генерального директора дочерней компании "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Хантос" (Ханты-Мансийский автономный округ- Югра) - по делу о мошенничестве. Компании был причинен ущерб на сумму более 23 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба окружного управления Следственного комитета (СК).

"В настоящее время заместителю генерального директора предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления по статье УК РФ "Мошенничество". В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В СК не раскрывают имя арестованного.

По данным ведомства, к махинациям с деньгами в компании могут быть причастны сотрудник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству, индивидуальный предприниматель, а также еще два человека.

"Всем им так же предъявлены обвинения: в качестве меры пресечения в отношении трех обвиняемых суд избрал домашний арест, еще один - находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - уточняют в пресс-службе.

По версии следствия, в 2015 году предприятие "Газпромнефть-Хантос" в рамках компенсационных работ выделило деньги на выпуск молоди сибирского осетра в реки Обь-Иртышского бассейна. В СК добавляют, что преступникам удалось похитить деньги благодаря тому, что они ввели руководство предприятия в заблуждение при заключении договора.

"В настоящее время во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО-Югре следователями СКР проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств преступления, в том числе всех лиц, причастных к хищению денежных средств. Руководство "Газпромнефть - Хантос" оказывает следствию всестороннее содействие в расследовании данного преступления", - отмечают в пресс-службе.

О компании

"Газпромнефть-Хантос" - ведет свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 2005 года и является одним из основных добывающих дочерних предприятий компании "Газпром нефть". Компания добывает нефть на месторождениях Ханты-Мансийского автононого округа (Южная лицензионная территория Приобского месторождения, Пальяновское, Южно-Киняминское, Орехово-Ермаковское, Южное месторождения, Малоюганское, Западно-Зимнее) и Тюменской области (Зимнее месторождение).