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В Челябинской области суд оставил администратора "группы смерти" под стражей до 5 октября

Новости Урала
7 сентября, 10:21 UTC+3 ТАСС

Житель Москвы подозревается в попытке доведения до самоубийства 14-летней жительницы Еткульского района Челябинской области

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ТАСС, 7 сентября. Житель Москвы, который является администратором так называемой "группы смерти" в одной из социальных сетей и подозревается в попытке доведения до самоубийства 14-летней жительницы Еткульского района Челябинской области, останется под арестом до 5 октября. Такое решение принял суд Еткульского района, куда был этапирован молодой человек после предъявления обвинения, сообщает пресс-служба суда.

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"Еткульский районный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока заключения под стражей жителя Москвы, который был взят под стражу за доведение в социальных сетях до самоубийства школьницы из Еткульского района. Доводы стороны защиты о том, что обвиняемый страдает заболеванием, препятствующим его содержанию под стражей, не нашли своего подтверждения при исследовании материалов дела. Обвиняемому продлен срок содержания под стражей на один месяц, а всего до четырех месяцев, до 5 октября 2017 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 26-летний житель столицы вступил с девочкой в переписку в социальных сетях, давал ей последовательные задания, готовя к самоубийству, а затем стал угрожать расправой, когда та отказалась совершить суицид. В мае этого года девочку доставили из школы в больницу с отравлением, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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