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ФРП Курганской области открыл прием заявок от предпринимателей

Новости Урала
7 сентября, 10:31 UTC+3 ТАСС

Промышленникам будут предоставляться льготные займы под 5% годовых

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ТАСС, 7 сентября. Фонд развития промышленности (ФРП) Курганской области открыл прием заявок на финансирование проектов от предпринимателей. Региональный ФРП был официально зарегистрирован 6 сентября, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики региона Сергей Горбачев.

"С сегодняшнего дня мы официально открываем отбор. Рынок мы просмотрели, опросили потенциальных заемщиков. С десяток проектов у нас на рассмотрении есть. Заемщики уже ознакомлены с условиями финансирования", - сказал он.

Основными целями регионального ФРП, по данным властей, являются возможность оказания поддержки не менее шести проектам промышленных предприятий, создание более сотни высокотехнологичных рабочих мест, а также увеличение налоговых поступлений в бюджет Курганской области. "Создание регионального ФРП позволит не только оказывать реальную поддержку промышленности и улучшать инвестиционный климат в регионе, но и создавать новые рабочие места", - уточнил собеседник агентства.

Федеральный и региональный ФРП будут предоставлять промышленникам льготные займы под 5% годовых на следующих условиях: 70% - средства федерального фонда, 30% - регионального.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют отечественным предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

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