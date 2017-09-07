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Резкий подъем грунтовых ввод в Югре помешал достроить Центр охраны материнства и детства

Новости Урала
7 сентября, 11:04 UTC+3 ТАСС

Окончить строительство планируется к осени 2018 года

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ТАСС, 7 сентября. Резкое увеличение уровня грунтовых вод, который превысил показатели, регистрировавшиеся в течение 100 лет наблюдений, помешал вовремя достроить Центр охраны материнства и детства в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. Об этом в четверг сообщили в департаменте общественных связей региона.

"То, что грунтовые воды превысили 100-летний уровень, однозначно является форс-мажорным обстоятельством. Это не могло быть предусмотрено ни при проектировании, ни при строительстве. Я считаю, что решение о поднятии здания, которое было принято исходя из сложившейся ситуации, технически верное и экономически обоснованное. Поэтому увеличение сроков строительства - это подтвержденное право частного партнера", - приводит департамент слова председателя правления "Союз строителей Югры" (саморегулируемая организация юридических лиц и граждан в сфере строительства - прим. ТАСС) Александра Вайсбурта.

Соглашение о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального Центра охраны материнства и детства в Сургуте было заключено в конце декабря 2014 года. Общая площадь будущего Центра, включающего три блока, составит 63 тыс. квадратных метра. Многоэтажное здание рассчитано на 315 коек, возможности клиники - до 10 тыс. родов в год. Строительство ведется по формату государственно-частного партнерства и находится на личном контроле губернатора Югры.

"Центр должны были ввести в эксплуатацию до конца 2017 года. Однако из-за ситуации с грунтовыми водами сроки введения здания в строй были отложены. Было поддержано предложение частного партнера о переносе сроков окончания строительства на 10-12 месяцев, и уже к осени 2018 года получить долгожданный медицинский центр", - уточнили в департаменте.

По словам руководителя проекта "Создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства" Андрея Зобницева, возведение центра идет высокими темпами, разрешение на строительство, которое было выдано весной 2015 года, является отправной точкой. "Сегодня большая часть работ уже выполнена. Поэтому те темпы, которые набрал проект и строительный процесс, целесообразно сохранить", - приводит департамент слова Зобницева.

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