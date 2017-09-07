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Вспышка на Солнце не повлияла на работоспособность военных систем связи и управления в ЦВО

Новости Урала
7 сентября, 11:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС

По словам представителя ЦВО, дублированные каналы связи обеспечивают необходимую помехозащищенность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Вспышка на Солнце, самая мощная за последние 12 лет, которая произошла 6 сентября, не повлияла на работоспособность военных систем связи и управления. Об этом ТАСС сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Магнитная буря не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей. Системы боевого управления позволяют исключить воздействие внешних источников", - сказал Рощупкин.

По словам офицера, дублированные каналы связи обеспечивают необходимую помехозащищенность.

Ранее ТАСС сообщал, что вспышка на Солнце, произошедшая в 6 сентября, стала самой крупной за последние 12 лет. Ей присвоен балл X9.3 - последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. По словам российских ученых, вспышка может привести к отказам космической техники и систем связи, подобные случаи уже зафиксированы в Европе и Америке. Прогнозируется, что выброс солнечного вещества вызовет сильную магнитную бурю.

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