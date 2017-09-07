Курганской области нужны 1,6 млрд внебюджетных рублей на экологический проект

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ТАСС, 7 сентября. Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов" в Курганской области нуждается во внебюджетных инвестициях в размере 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в областном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды.
"Реализовывать указанные мероприятия планируется за счет средств областного бюджета, а также внебюджетных источников в части создания объектов инфраструктуры за счет концессионного соглашения. При этом финансовая потребность во внебюджетных инвестициях оценивается на уровне 1,6 млрд рублей", - сообщили в департаменте.
Проект был утвержден 16 августа 2017 года на заседании проектного комитета Курганской области, срок его действия - 2017-2025 годы, в рамках проекта планируется, в частности, утвердить нормативы твердых коммунальных отходов (ТКО), выбрать регионального оператора по обращению с ТКО, создать ряд инфраструктурных объектов, сообщили в департаменте. В регионе рассматривают возможность привлечения в проект средств федерального бюджета.