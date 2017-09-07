Уральский полигон "Старатель" готов к проведению Дня танкиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Полигон Старатель в Нижнем Тагиле, который станет одной из площадок празднования Дня танкиста, подготовлен к проведению мероприятий. На полигоне в День танкиста, 9 сентября, пройдут соревнования снайперов, танковый биатлон, показательные выступления и реконструкции, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"Это мероприятие (День танкиста) мы организовываем по поручению Евгения Куйвашева (врио губернатор Свердловской области) и проводим впервые. Оно непростое, так как <…> требует повышенных мер безопасности для зрителей и участников", - приводит департамент слова первого вице-губернатора Алексея Орлова.

День танкиста на Старателе откроет кубок Урала по снайпингу. К участию приглашены стрелки со всей России, среди которых победители различных соревнований. На полигоне также пройдет театрализованная историческая реконструкция, посвященная подвигу танкистов и танкостроителей в годы Великой Отечественной войны. Здесь будет воссоздана реконструкция отправки эшелона с танками Т-34 на фронт и подвига Героя Советского Союза капитана Сергея Павлова.

Также на полигоне пройдут показательные выступления парашютистов на точность приземления и танковый биатлон с участием трех машин Т-72Б3. Экипажи танков будут выполнять упражнения по заранее определенной программе, включая огневые задачи и преодоление искусственных и естественных препятствий на трассе. Завершится программа концертом группы "Любэ", ведущим праздника станет Леонид Якубович.

Ранее сообщалось, что инициатива празднования Дня танкиста на Урале принадлежит министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и Евгению Куйвашеву. Мероприятие направлено на сохранение позиции региона в федеральной и международной программе значимых выставочных и туристических событий.

Полигон Старатель находится в Свердловской области вблизи города Нижний Тагил, где сосредоточено основное производство танков в России. На нем с 1999 года по 2015 год было проведено 25 выставок национального и международного уровня, в том числе десять международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил", которая с этого года перенесена в подмосковный парк "Патриот".