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В Челябинской области признан незаконным контракт по строительству дорог на 203 млн рублей

Новости Урала
7 сентября, 13:49 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 7, сентября. /ТАСС

Документ был подписан без проведения торгов, возбуждены административные дела

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (УФАС) признало незаконным контракт по строительству дорог на 203 млн рублей, который заключили власти Троицкого района. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе УФАС.

"Седьмого сентября Челябинское УФАС России признало управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Троицкого муниципального района нарушившим требования законодательства о контрактной системе. Управление заключило с ООО "Капиталстрой" контракт на 203 млн рублей на выполнение работ по строительству автомобильных дорог муниципального значения без проведения торгов", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что проверка проводилась по запросу депутата Госдумы. В отношении нарушителей будут возбуждены административные дела.

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