В Челябинской области признан незаконным контракт по строительству дорог на 203 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (УФАС) признало незаконным контракт по строительству дорог на 203 млн рублей, который заключили власти Троицкого района. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе УФАС.

"Седьмого сентября Челябинское УФАС России признало управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Троицкого муниципального района нарушившим требования законодательства о контрактной системе. Управление заключило с ООО "Капиталстрой" контракт на 203 млн рублей на выполнение работ по строительству автомобильных дорог муниципального значения без проведения торгов", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что проверка проводилась по запросу депутата Госдумы. В отношении нарушителей будут возбуждены административные дела.