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Свердловские власти запустили проект по строительству школ с использованием ГЧП

Новости Урала
7 сентября, 14:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС

Образовательные учреждения будут строиться на частные инвестиции, а после введения их в эксплуатацию средства будут возвращены

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области запустило проект по строительству школ с использованием механизма государственно-частного партнерства. Об этом в четверг сообщили в департаменте информации региона.

Там пояснили, что строительство школ в регионе будет вестись на частные инвестиции, а их возврат будет осуществляться после ввода объектов в эксплуатацию.

"Государство при таком подходе получает возможность в рамках одного бюджетного периода построить большее количество объектов, - уточнили в департаменте. - Правительство Свердловской области по поручению Евгения Куйвашева (врио губернатора) создало рабочую группу по вопросам строительства зданий общеобразовательных учреждений с применением механизмов государственно-частного партнерства. Подобрать пилотные территории для реализации проекта региональному Министерству инвестиций и развития поручил первый вице-губернатор Алексей Орлов".

Ранее ТАСС сообщал, что врио губернатора Евгений Куйвашев на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведем, сообщил о создании 4,8 тыс. новых учебных мест - за счет реконструкции и строительства новых школ. Куйвашев подчеркнул, что в регионе "усиленно проводится реконструкция в малых и средних городах Свердловской области". Врио губернатора отметил, что Свердловская область подала заявку на участие в федеральной программе на 2018 год, в рамках реализации которой должно одновременно начаться строительство 12 школ.

По словам Куйвашева, сейчас региональные власти ищут инвесторов для проектов государственно-частного партнерства для строительства школ.

По данным департамента, прогнозная потребность в новых местах в школах Свердловской области, которая позволит обеспечить должные условия обучения, составляет почти 174 тысяч. Из них более 100 тыс. учебных мест планируется ввести за счет строительства новых школ, что требует около 100 млрд рублей инвестиций. "Решать данную задачу необходимо не только за счет бюджетов всех уровней, но и с использованием механизмов государственно-частного партнерства", - подчеркнули в департаменте.

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