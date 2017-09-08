МЧС создаст в Свердловской области новую систему безопасности жизнедеятельности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. МЧС планирует создать в Свердловской области новую систему комплексной безопасности жизнедеятельности. Как сообщил ТАСС глава ведомства Владимир Пучков, ежегодно на эти цели будет выделяться более 1 млрд рублей.

"В течение ближайших пяти лет мы планируем создать новую систему комплексной безопасности жизнедеятельности населения, которая позволит на качественно новом уровне обеспечить должную безопасность и в крупных городах Свердловской области, и в городах средниках и, конечно, в отдаленных сельских поселениях. В течение пяти лет ежегодно планируется выделять более 1 млрд рублей, это средства из федерального бюджета, регионального, муниципальных образований и бизнес-сообщества", - сказал он.

По его словам, новая система безопасности жизнедеятельности населения предусматривает повышение возможностей центра управления в кризисных ситуациях, где будут внедрены новые IT-технологии.

"В Екатеринбурге будет создан центр приема и обработки космической информации. В течение пяти лет будет наращиваться потенциал всех реагирующих подразделений - имеется в виду новая техника, экипировка, оснащение, а также создание новых подразделений в отдаленных сельских поселениях", - отметил Пучков, добавив, что благодаря новой системе можно будет минимизировать риски в природной сфере, которые происходят из-за изменения погодных условий.