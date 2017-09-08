Военнослужащие отработали подводное вождение на танках Т-72 во время учений на Урале

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ТАСС, 8 сентября. Военнослужащие танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, провели маневры по подводному вождению бронемашин. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.
"Экипажи Т-72 преодолевали водные преграды шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема со скоростью до 8 км в час с погружением на глубину до 4-5 метров. Танкисты отработали действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной. Под водой танкисты управляют бронемашинами по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов, ориентируясь только по приборам", - отметили там.
По данным округа, в учениях в Челябинской области принимали участие более 500 военнослужащих. "Все танкисты были экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, позволяющие экипажу танка находиться под водой около 1 часа", - пояснили в пресс-службе.
90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией частей в Челябинской и Свердловской областях. Решением командующего ЦВО, в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как "корпус черных ножей" (боевые ножи с клинком черного цвета выдавались танкистам этого соединения), танковому батальону мотострелкового полка дивизии присвоено почетное наименование "Уральский танковый батальон". Он формируется на конкурсной основе из числа военнослужащих, призванных на Урале.