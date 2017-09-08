Более 20 программ по экологии, климату и IT запустят в Сетевом университете БРИКС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Более 20 магистерских программ, в том числе по экономике, климату, информационным технологиям и другим направлениям запустят в Сетевом университете БРИКС, штаб-квартира которого расположена в Уральском федеральном университете им. Ельцина (УрФУ). Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, наличие в Екатеринбурге такой объединенной образовательной платформы позволит региону не только стать центром реализации масштабных проектов международной кооперации в образовании, но и укрепить межрегиональное сотрудничество со странами, входящими в блок.

"В перспективе количество магистерских программ в Сетевом университете БРИКС будет доведено до 21. Уже в сентябре стартуют семь программ по экономике, водным ресурсам, экологии, климату, исследованиям БРИКС и информационным технологиям", - сказал собеседник агентства.

Впервые предложение о создании Сетевого университета БРИКС прозвучало в ноябре 2013 года на встрече министров образования стран БРИКС в Париже. 18 ноября 2015 года в Москве был подписан "Меморандум взаимопонимания" - основной учредительный документ сетевого университета. Свои подписи под документом поставили представители министерств образования Бразилии, России, Индии, Китая и Южно- Африканской Республики по итогам их встречи в российской столице.

В 2016 году в УрФУ открылась штаб-квартира сетевого университета БРИКС - образовательного проекта, ориентированного на формирование нового поколения профессионалов высокой квалификации, с навыками критического мышления и способностью принимать и реализовывать нестандартные решения, касающиеся экономических и социальных проблем.

В апреле 2017 года Уральский федеральный университет принял первый форум ректоров сетевого университета. Летом в УрФУ состоялась международная школа "Будущее БРИКС: 2030".