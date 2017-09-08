Спасатели, ликвидировавшие последствия ЧП в кинотеатре на Урале, получат награды МЧС

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Спасатели, которые участвовали в ликвидации ЧП в киноконцертном театре "Космос" в Екатеринбурге, где в понедельник утром произошел пожар, получат ведомственные награды МЧС. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.
"Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с главой МЧС РФ Владимиром Пучковым в Екатеринбурге, которая прошла 7 сентября, обратился к нему с инициативой о представлении огнеборцев к ведомственным наградам за оперативные и профессиональные действия при ликвидации пожара в киноконцертном театре "Космос" 4 сентября", - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в региональном ГУ МЧС, "благодаря слаженной работе специалистов МЧС на месте пожара удалось безопасно эвакуировать людей и предупредить трагедию, а своевременная локализация возгорания позволила не допустить перехода огня из входной группы в другие помещения здания. В тушении пожара были задействованы 18 единиц спецтехники и 52 человека личного состава. Глава МЧС поддержал инициативу Куйвашева о представлении спасателей к наградам МЧС".
Киноконцертный театр "Космос" загорелся в Екатеринбурге в ночь на понедельник. Из здания были спасены пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. По данным властей региона, пожар начался после того, как автомобиль УАЗ врезался во входную группу кинотеатра. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".