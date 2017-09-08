Суд на Урале обязал администрацию Кургана ликвидировать свалку вблизи аэропорта

ТАСС, 8 сентября. Курганский городской суд обязал администрацию муниципалитета ликвидировать несанкционированную свалку около аэропорта из-за прилетающих к отходам птиц, которые угрожают безопасности полетов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

"Вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ в границах одной из полос воздушных подходов к аэродрому аэропорта города Кургана, на территории бывшего гаражно-строительного кооператива "ГСК-150" размещены несанкционированные свалки бытовых отходов, привлекающие птиц. Решением суда на администрацию города возложена обязанность организовать работы по вывозу бытовых отходов в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную в силу", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичное решение было принято в Екатеринбурге. Сысертский районный суд Свердловской области обязал муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Западное" ликвидировать свалку около аэропорта Екатеринбурга из-за прилетающих к отходам птиц. Это также создавало угрозу безопасности полетов.