Царское оружие XVII-XVIII веков из Музеев Кремля впервые представили на Ямале

ТАСС, 8 сентября. Выставка "Охота царей и императоров в России в XVII-XVIII веках" из собрания Музеев Московского Кремля впервые открылась в Ямало-Ненецком автономном округе. Более 80 раритетных экспонатов представлено в музейно-выставочном комплексе имени Шемановского в Салехарде, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе музея.

"Сегодня начала работу уникальная выставка "Охота царей и императоров в России в XVII-XVIII веках", где представлены экспонаты из Москвы. Это первый проект Музеев Московского Кремля в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего представлено 85 раритетных экспонатов, которые расскажут о разных видах охоты, о вкусах и личных предпочтениях русских царей и императоров XVII-XVIII столетий", - сказали там.

Выставка будет работать на Ямале почти два месяца - до начала ноября. "Например, представлена аркебуза [фитильное ружье] царя Михаила Федоровича и седельные пистолеты Елизаветы Петровны, охотничий кортик Петра II и охотничья пищаль князя Долгорукого. Помимо оружия можно увидеть, как были отделаны седла и расшиты кафтаны охотников, изучить правила соколиной, загонной и псовой охоты. Ведь охота демонстрировала силу, отвагу и мужество, богатство и пышность царского двора", - уточнили в музее.