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Ямал представил чипсы из оленины и молочные коктейли на выставке АПК в Тюмени

Новости Урала
8 сентября, 11:40 UTC+3 ТАСС

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, регион достойно выполняет поставленную Владимиром Путиным задачу по обеспечению продовольственной безопасности

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Joelly Rodriguez

ТАСС, 8 сентября. Сельскохозяйственные предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) представили деликатесы из мяса северного оленя и новый ягодный напиток на молочной сыворотке на VIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа (УрФО), которая в пятницу открылась в Тюмени, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

"ЯНАО представляет на выставке деликатесы из мяса северного оленя - колбасы разного вида, чипсы, блинчики с олениной, паштеты, сердце и другие. От арктического региона представлено 12 лучших сельхозпроизводителей. Гости смогут попробовать рыбные бренды Ямала - щекур, пыжьян, налим, язь, ряпушка, сырок, а также ягодные - варенье, морсы и конфеты из морошки, клюквы и брусники", - говорится в сообщении.

По данным властей, помимо традиционных молочных продуктов, агрофирма "Приполярная" из поселка Красноселькуп представит свой эксклюзив - ягодный напиток на молочной сыворотке и свежий урожай овощей, выращенных в арктических условиях: картофель, свеклу, редис, морковь и капусту.

"Арктический агропром сегодня - это не только известные во всем мире деликатесы - оленина и рыба, но еще и овощи, мед, картофель, молоко. <...> Каждый год мы увеличиваем производство сельскохозяйственной продукции. Президент РФ (Владимир Путин) поставил перед нами задачу обеспечения продовольственной безопасности, УрФО ее выполняет достойно", - приводит пресс-служба слова губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Участие других регионов

В пресс-службе губернатора Тюменской области отметили, что производители региона также покажут на выставке свою молочную, хлебную мясную продукции и товары с предприятий по переработке ягод и грибов.

"Я уверен, что на протяжении сегодняшнего дня состоится очень много интересных контактов, полезного общения, потому что сегодня технологии в агропромышленном комплексе двигаются вперед, причем двигаются молниеносно, и нужно успевать делиться лучшим опытом, который имеют сегодня регионы УрФО", - цитирует пресс-служба главу региона Владимира Якушева.

В свою очередь в департаменте агропромышленного комплекса Курганской области рассказали ТАСС, что предприятия Зауралья продемонстрируют в Тюмени обогащенные виды хлебов, сбитень и квас, изготовленный по старинным технологиям, а также растительные и льняные масла.

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