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Таможенники на Урале изъяли у норвежского музыканта две старинные скрипки

Новости Урала
8 сентября, 12:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, сентября. /ТАСС

Сотрудники таможни объяснили правила иностранцу, не знавшему о необходимости декларировать ценности, и вернули инструменты

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© Пресс-служба группа Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники таможни в Екатеринбурге изъяли у норвежского музыканта две скрипки, одна из которых была изготовлена в конце XVIII века и оценивается в 1 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина.

"Норвежский музыкант прилетел в Екатеринбург из Стамбула для участия в благотворительном концерте. При выборочном сканировании багажа через рентген таможенники обратили внимание на музыкальные инструменты и предложили предъявить багаж к досмотру. В специальном футляре находились две скрипки и два смычка. О том, что нужно декларировать данные предметы, по словам музыканта, он не знал ", - сообщили в пресс-службе.

В результате таможенной экспертизы эксперты установили, что одна из скрипок изготовлена в конце XVIII века и относится к категории культурных ценностей. "На ней нанесена маркировка "William Forster". Уильям Фостер (07.01.1764 - 24.06.1824) - британский мастер смычковых инструментов. Изготавливал копии скрипок Страдивари и Штайнера, а также различные классы смычковых инструментов, конкурируя с производителями недорогих немецких инструментов", - отметили на таможне.

Вторая скрипка изготовлена в XX веке с маркировкой "Yohan Nedreba, Jolster". "Инструмент не имеет признаков фабричного производства, украшен перламутром, узорами сложной формы. Оба инструмента признаны культурными ценностями, как редкие или уникальные", - уточнили там.

В действиях гражданина Норвегии формально усматривались признаки контрабанды культурных ценностей. Однако, выслушав иностранца и организаторов концерта, правоохранители установили, что "речь идет не о злом умысле, а о неосторожности, которая свойственна творческим людям".

Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 226.1 в связи с отсутствием состава преступления. "Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию". Гражданину Норвегии объявлено устное замечание и разъяснены таможенные правила. Музыкальные инструменты возвращены в полной сохранности владельцу", - добавили в пресс-службе.

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