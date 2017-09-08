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Археологи обнаружили в центре Челябинска каменную мостовую первой половины XIX века

Новости Урала
8 сентября, 14:07 UTC+3 ТАСС

По словам специалистов, находка помогла определить южную границу города, существовавшую до 1798 года

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ТАСС, 8 сентября. Археологи фонда содействия сохранению исторического и культурного наследия "Общественный фонд "Южный Урал" во время раскопок в центре Челябинска обнаружили каменную мостовую. Ученые датируют находку первой половиной XIX века, сообщила в пятницу ТАСС заведующая музеем "Народы и технологии Урала" Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Юлия Васина.

"Уникальность в том, что это единственный фрагмент мощеной дороги в Челябинске, найденный за 20 лет раскопок. Раньше нам попадались либо грунтовые, либо деревянные мостовые, потому что Челябинск был провинциальным городом, где подобное было редкостью. Каменная мостовая датируется первой половиной XIX века", - сказала собеседница агентства.

По словам Васиной, мостовую нашли во время раскопок перед строительством торгового комплекса в центре Челябинска. "Площадь найденного участка составила около 300 кв. м, однако мы предполагаем, что общая площадь мостовой составляет более 600 кв. м. Также при проведении раскопок были найдены подковы", - уточнила она.

Васина добавила, что находка помогла определить южную границу города, которая существовала до 1798 года. "Ведутся переговоры, чтобы задействовать каменную мостовую в интерьере будущего торгового комплекса", - подчеркнула собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года археологи при раскопках перед строительством нового здания в центре Челябинска обнаружили водочный завод первой половины XIX века. По историческим документам известно, что он был частью комплекса построек двора семьи Покровских, которая была одной из значимых для истории дореволюционного города.

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