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Монеты Екатеринбургского двора впервые показали на месте его исторического расположения

Новости Урала
8 сентября, 16:05 UTC+3

Во времена Российской Империи Екатеринбургский монетный двор чеканил до 75% всех медных монет государства

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Основные типы медных монет, выпущенных в обращение Екатеринбургским монетным двором с 1725 по 1876 годы, впервые представлены на выставке в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета, который находится на месте исторического расположения монетного двора. Об этом в пятницу сообщил ТАСС куратор выставки, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Уральского федерального университета Алексей Мосин.

По его словам, в XVIII-XIX веках Екатеринбург был крупнейшим в России центром производства медной монеты, которую начали чеканить уже в 1725, т.е. через два года после основания города. "Открытие выставки приурочено к старту большого цикла лекций "Монеты как исторический источник". 38 занятий охватывают монетное дело всего мира, всех эпох, начиная от V века нашей эры и до середины XX века включительно. Монета - это удивительно интересный исторический источник: на ней есть изображения, надписи, есть какие-то не всегда понятные знаки, и если их прочитать, они могут много рассказать об истории народа, его технологическом развитии и торговых связях с другими государствами", - рассказал Мосин.

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