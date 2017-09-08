Фильм "Аритмия" взял Гран-при Уральского открытого фестиваля российского кино

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Гран-при второго Уральского открытого фестиваля российского кино удостоена картина Бориса Хлебникова "Аритмия". Церемония закрытия мероприятия состоялась в пятницу в Театре эстрады Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС.

"Все лето, начиная с июня месяца, я каждый день от кого-то слышу или читаю об этой картине ("Аритмия"). Считаю, что эта работа - кинематографическая победа этого года", - сказал на церемонии председатель жюри кинофестиваля, режиссер и сценарист Андрей Прошкин.

За победу на Уралкинофесте-2017 боролись 11 отечественных картин. Оценивали фильмы режиссер и сценарист Андрей Прошкин, продюсер Наталья Иванова, кинокритик Лариса Малюкова, сценарист Любовь Мульменко и кинооператор Юрий Райский.

Неоднократно жюри была отмечена картина Юсупа Разыкова "Турецкое седло" - фильм получил приз за лучшую режиссуру и за работу продюсеров. Награду за лучшую операторскую работу вручили Шандору Беркеши (фильм "Хармс", режиссер Иван Болотников), за лучшую женскую роль - Ирине Горбачевой ("Аритмия"), за лучшую мужскую роль - Александру Яценко ("Аритмия"), за лучший дебют - актеру Валерию Маслову ("Турецкое седло").

Специальные призы жюри получили актриса Татьяна Владимирова (фильм "Язычники", режиссер Лера Суркова) и сценарист Андрей Таратухин ("Карп отмороженный", режиссер Владимир Котт). Приза зрительских симпатий среди короткометражных фильмов удостоена лента "Еду как хочу" (режиссер Денис Филюков), среди конкурсной программы - "Жги!" (режиссер Кирилл Плетнев).

Организаторы отметили, что фестивальные показы посетили порядка 36 тыс. зрителей.

"Огромное спасибо за то, что мы совместными усилиями эту традиция заложили, и у нас проходит этот кинематографический праздник. Я не сомневаюсь, что будет третий, четвертый фестиваль", - добавил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Уралкинофест-2017

Уральский открытый фестиваль российского кино проходил в Свердловской области 2-8 сентября во второй раз. В рамках мероприятия прошло более 250 показов на 20 площадках региона.

Кроме конкурсной программы на фестивале зрители увидели ретроспективы Андрея Кончаловского, Прошкина, Эльдара Рязанова, российское короткометражное и китайское кино, программу VR-фильмов "Русские сезоны. Виртуальная реальность".