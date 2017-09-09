Рейс из Москвы в Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Рейс FV-6483 авиакомпании "Россия" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Причиной стала техническая неисправность, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово.

"Самолет вылетел из Москвы в 22:40. Во время полета сработал индикатор неисправности системы кондиционирования и в 02:50 по местному времени (00:50 мск) была совершена вынужденная посадка в Екатеринбурге. В 10:05 (08:05 мск) самолет вылетел в Южно-Сахалинск. Ожидаемое время прибытия в пункт назначения - 14:25 по московскому времени", - сказали в пресс-службе.

Комментарием авиакомпании "Россия" ТАСС пока не располагает.