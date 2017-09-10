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Избирком: проводимые в городах Свердловской области лотереи не связаны с выборами

Новости Урала
10 сентября, 10:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, сентября. /ТАСС

Лотереи проводят в рамках фестиваля "Уральские самоцветы", который проходит в Свердловской области с 1 августа по 10 сентября

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Лотереи, проводимые в 20 муниципалитетах Свердловской области в рамках фестиваля "Уральские самоцветы", где разыгрывают автомобили и квартиры, не связаны с выборами губернатора региона. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил председатель избирательной комиссии региона Валерий Чайников.

"Эти акции, проводимые в муниципалитетах, не связаны с выборами. Если есть конкретные замечания, мы будем разбираться", - сказал Чайников, добавив, что заявлений о нарушениях не поступало.

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Ранее в СМИ появилась информация, что на избирательных участках Свердловской области выдают купоны лотереи с призами в виде квартир и автомобилей, что может являться возможным подкупом избирателей и незаконным процессом.

По данным организаторов, народный фестиваль "Уральские самоцветы" проходит в 20 муниципалитетах Свердловской области. 10 сентября в городах запланирована праздничная культурно-развлекательная программа с ярмарками, конкурсами, вручением призов и подарков. Как говорится на официальном сайте фестиваля, уже несколько человек стали обладателями автомобилей.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что Центризбирком России направит письмо организаторам фестиваля "Уральские самоцветы" в Свердловской области, который проходит с 1 августа по 10 сентября, с рекомендациями, как не нарушить избирательное законодательство.

По ее словам, "тут есть такой нюанс, когда, может быть, все по закону, но общественное мнение может воспринимать это как подкуп". Памфилова попросила председателя Свердловского областного избиркома Валерия Чайникова проследить, чтобы в проведении фестиваля ни в коем случае не были задействованы избирательные участки.

О выборах

Прямые выборы свердловского губернатора проходят впервые за 14 лет. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов РФ, где в сентябре выбирают глав регионов. Муниципальный фильтр прошли и были зарегистрированы шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

Кроме того, в Свердловской области 10 сентября избираются депутаты парламентов в 49 муниципальных образованиях, а также главы четырех муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле. В регионе работают более 2,5 тысячи избирательных участков, на 40% из них организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Впервые технологию QR-кодирования результатов протоколов используют на 1,5 тыс. участках, всего установлено более 600 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Впервые в единый день голосования в области работают Ситуационный центр облизбиркома и Центр общественного наблюдения за ходом выборов.

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Единый день голосования - 2017
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