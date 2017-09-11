Движение по дорогам на севере Свердловской области затруднено из-за снегопада и гололеда

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Движение по трассам на севере Свердловской области затруднено из-за обледенения дорожного покрытия. В регионе выпал снег, и температура воздуха опустилась до минусовых отметок, сообщили в понедельник в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
"В минувшие выходные на севере Свердловской области выпали осадки в виде снега, а также было понижение температуры до минусовых отметок. В связи с этим на дорогах имеется обледенение проезжей части и, как следствие, скользкость и затруднение в движении", - уточнили в ведомстве.
Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств выбирать скорость, исходя из дорожных условий, а также избегать резких маневров на скользкой дороге. "Сотрудниками ГИБДД отслеживается ситуация на северных трассах и автодорогах", - отметили в ГИБДД.
По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заморозки на Урал принес циклон, который продержится в регионе до 12 сентября. "Ожидается ухудшение погодных условий, похолодание, дожди, в северных районах Свердловской области перемежающиеся с мокрым снегом. Температура воздуха в ночные часы понизится до заморозков: в Свердловской области 12 сентября -5 градусов", - сообщили метеорологи.