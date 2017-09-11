Подозреваемому во взрыве гранаты в Екатеринбурге грозит до 15 лет лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело жителя Екатеринбурга, подозреваемого во взрыве гранаты 24 февраля в районе Уралмаш, направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила в понедельник пресс- служба областной прокуратуры.

Житель Екатеринбурга обвиняется в "покушении на убийство более двух лиц из хулиганских побуждений, совершенном общеопасным способом, незаконном приобретении, хранении, ношении взрывного устройства и умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва". "Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Днем 24 февраля возле автомобиля Chevrolet Lacetti, стоявшего у дома по улице Стахановской в Екатеринбурге, прогремели выстрелы и взрыв. По предварительным данным, сработала граната РГД-5. В результате ЧП никто не погиб, огнестрельное ранение в область щеки получил 35-летний мужчина. Он самостоятельно обратился за помощью в находящийся поблизости медицинский центр "Шанс", а оттуда его доставили в городскую клиническую больницу № 23.

Санкция статьи за покушение на убийство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, за незаконное приобретение, хранение и ношение взрывного устройство - до пяти лет, за умышленное уничтожение имущества - до пяти лет.