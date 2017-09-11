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Избирком: слухи о подкупе избирателей на выборах в Свердловской области не подтвердились

Новости Урала
11 сентября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

По словам главы облизбиркома Валерия Чайникова, на избирательных участках проводилась "культурно-массовая программа с розыгрышами"

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Информация о якобы подкупе избирателей на выборах главы Свердловской области во время лотерей на избирательных участках не подтвердилась. Об этом заявил в понедельник в режиме видеоконференции с ЦИК РФ глава областного избиркома Валерий Чайников.

"Проводилось фестивальное мероприятие - культурно-массовая программа с розыгрышами. У нас было три анонимных обращения на сайте о том, что якобы проводится подкуп избирателей", - сказал Чайников. "Выезжали, по двум местам выехали... Каких-либо призывов голосовать за, против, обещаний никем не давалось", - добавил он.

В единый день голосования в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победу одерживает врио губернатора Евгений Куйвашев.

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Единый день голосования - 2017
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