Избирком: слухи о подкупе избирателей на выборах в Свердловской области не подтвердились

ПГК ввела онлайн-сервис по определению местоположения вагоновТранспорт 11 сентября, 13:18
Поклонская просит тщательно расследовать дело о поджоге машин у офиса адвоката УчителяПроисшествия 11 сентября, 13:10
РЖД могут принять участие в электрификации дороги Бургас - АлександруполисТранспорт 11 сентября, 13:10
Лавров заявил о дальнейших действиях Москвы в отношении загранучреждений США в РоссииПолитика 11 сентября, 13:08
Порошенко назвал преступлением пересечение Саакашвили границы УкраиныМеждународная панорама 11 сентября, 13:04
Российский судья Безбородов обслужит матч Лиги Европы между "Аталантой" и "Эвертоном"Спорт 11 сентября, 13:04
Шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира пройдет в БерлинеСпорт 11 сентября, 12:59
Лавров: военное присутствие США в Сирии нарушает международное правоПолитика 11 сентября, 12:54
Сочи стал самым популярным курортом России в бархатный сезонОбщество 11 сентября, 12:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Информация о якобы подкупе избирателей на выборах главы Свердловской области во время лотерей на избирательных участках не подтвердилась. Об этом заявил в понедельник в режиме видеоконференции с ЦИК РФ глава областного избиркома Валерий Чайников.
"Проводилось фестивальное мероприятие - культурно-массовая программа с розыгрышами. У нас было три анонимных обращения на сайте о том, что якобы проводится подкуп избирателей", - сказал Чайников. "Выезжали, по двум местам выехали... Каких-либо призывов голосовать за, против, обещаний никем не давалось", - добавил он.
В единый день голосования в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победу одерживает врио губернатора Евгений Куйвашев.