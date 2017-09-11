Свердловское отделение "Единой России" просит проверить призывы бойкотировать выборы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Свердловское региональное отделение партии "Единая Россия" призывает правоохранительные органы проверить законность призывов бойкотировать губернаторские выборы в области. Об этом заявил в понедельник журналистам секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий.

Призывы, в том числе видеообращения, бойкотировать прошедшие 10 сентября выборы губернатора Свердловской области активно размещались в социальных сетях.

"Призыв бойкотировать губернаторские выборы на Урале шел от представителей несистемной оппозиции. Конечно, это делалось с прицелом на жителей Екатеринбурга, но, к счастью, в этом уральском городе данная технология не сработала. Я считаю, что коллегам из правоохранительных органов стоит изучить ход и итоги выборов, возможно, назойливые призывы бойкотировать выборы и есть нарушение избирательных прав, поэтому в этом вопросе должны разобраться правоохранители", - сказал Шептий.

По его словам, члены регионального отделения "Единой России" проанализировали предварительные итоги губернаторских выборов в Екатеринбурге. "Пришло больше избирателей, чем на выборы главы города в 2013 году. За Куйвашева (Евгения Куйвашева, врио губернатора, кандидата от "Единой России" - прим. ТАСС) в Екатеринбурге проголосовало больше избирателей, чем за мэра Екатеринбурга (Евгения Ройзмана - прим. ТАСС) четыре года назад", - добавил Шептий, не уточнив данных по Екатеринбургу.

В воскресенье в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. На пост претендовали, помимо Куйвашева, депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"). Куйвашев одержал победу, получив 62,16% голосов.