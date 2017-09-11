Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свердловское отделение "Единой России" просит проверить призывы бойкотировать выборы

Новости Урала
11 сентября, 13:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, сентября. /ТАСС

С призывами к бойкоту должны разобраться правоохранители, считает секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Свердловское региональное отделение партии "Единая Россия" призывает правоохранительные органы проверить законность призывов бойкотировать губернаторские выборы в области. Об этом заявил в понедельник журналистам секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий.

Призывы, в том числе видеообращения, бойкотировать прошедшие 10 сентября выборы губернатора Свердловской области активно размещались в социальных сетях.

Смотрите также

Подведение итогов единого дня голосования в России. Онлайн

"Призыв бойкотировать губернаторские выборы на Урале шел от представителей несистемной оппозиции. Конечно, это делалось с прицелом на жителей Екатеринбурга, но, к счастью, в этом уральском городе данная технология не сработала. Я считаю, что коллегам из правоохранительных органов стоит изучить ход и итоги выборов, возможно, назойливые призывы бойкотировать выборы и есть нарушение избирательных прав, поэтому в этом вопросе должны разобраться правоохранители", - сказал Шептий.

По его словам, члены регионального отделения "Единой России" проанализировали предварительные итоги губернаторских выборов в Екатеринбурге. "Пришло больше избирателей, чем на выборы главы города в 2013 году. За Куйвашева (Евгения Куйвашева, врио губернатора, кандидата от "Единой России" - прим. ТАСС) в Екатеринбурге проголосовало больше избирателей, чем за мэра Екатеринбурга (Евгения Ройзмана - прим. ТАСС) четыре года назад", - добавил Шептий, не уточнив данных по Екатеринбургу.

В воскресенье в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. На пост претендовали, помимо Куйвашева, депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"). Куйвашев одержал победу, получив 62,16% голосов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
Ямал представил чипсы из оленины и молочные коктейли на выставке АПК в Тюмени
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года
3
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
4
Правом банкротства могут воспользоваться более 7 млн россиян
5
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
6
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее лето
7
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама