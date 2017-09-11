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В Челябинской области во вторник ожидаются заморозки до минус 4 градусов

Новости Урала
11 сентября, 14:22 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 11, сентября. /ТАСС

В то же время в крайних южных районах региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупреждает о заморозках до минус 4 градусов в отдельных районах региона 12 сентября.

"Ночью и утром 12 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе до минус 2 градусов, на поверхности почвы до минус 4 градусов", - говорится сообщении синоптиков.

Несмотря на такой прогноз, по данным ЦГМС, 12 сентября в крайних южных районах Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - пятого класса.

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