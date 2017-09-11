В Челябинской области во вторник ожидаются заморозки до минус 4 градусов

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупреждает о заморозках до минус 4 градусов в отдельных районах региона 12 сентября.

"Ночью и утром 12 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе до минус 2 градусов, на поверхности почвы до минус 4 градусов", - говорится сообщении синоптиков.

Несмотря на такой прогноз, по данным ЦГМС, 12 сентября в крайних южных районах Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - пятого класса.