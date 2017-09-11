В Челябинской области во вторник ожидаются заморозки до минус 4 градусов

Накал не спадает: почему россияне медленно переходят на энергосберегающие лампыЭкономика и бизнес 11 сентября, 14:48
В Петербурге стартовал XI Международный конкурс молодых оперных певцов Елены ОбразцовойНовости партнеров 11 сентября, 14:47
Петербургское "Динамо" и "Зенит" сыграют на арене "Санкт-Петербург" в Кубке РоссииСпорт 11 сентября, 14:44
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 годаЭкономика и бизнес 11 сентября, 14:36
Футболисты пензенского "Зенита" могут обратиться в трудовую инспекцию из-за долговСпорт 11 сентября, 14:33
Минстрой, Минфин и ЦБ создали комиссию по решению проблем ипотечниковЭкономика и бизнес 11 сентября, 14:27
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее летоВ стране 11 сентября, 14:22
ФК "Кристал Пэлас" отправил в отставку тренера де БураСпорт 11 сентября, 14:17
Песков назвал перемещения Саакашвили "политической клоунадой"Политика 11 сентября, 14:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупреждает о заморозках до минус 4 градусов в отдельных районах региона 12 сентября.
"Ночью и утром 12 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе до минус 2 градусов, на поверхности почвы до минус 4 градусов", - говорится сообщении синоптиков.
Несмотря на такой прогноз, по данным ЦГМС, 12 сентября в крайних южных районах Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - пятого класса.