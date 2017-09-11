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Пенсионерка на Урале получила восемь лет за попытку насмерть заморозить младенца соседки

Новости Урала
11 сентября, 15:44 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 11, сентября. /ТАСС

Женщина, испытывавшая к соседке неприязненные отношения, вывезла коляску с ребенком на мороз

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области приговорил в 8 годам лишения свободы жительницу Уйского района, признав ее виновной в попытке убийства новорожденной девочки из семьи односельчанки. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областного управления Следственного комитета (СК).

"64-летняя жительница Уйского района Челябинской области признана судом виновной в покушении на убийство новорожденной девочки, а также в незаконном проникновении в жилище. Приговором суда женщине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в СК.

Как было установлено в суде, преступление осужденная совершила около 5 часов утра 1 января 2017 года. Как установило следствие, обвиняемая в нетрезвом виде пробралась в дом односельчанки, к которой испытывала длительные неприязненные отношения. В доме, помимо хозяйки, в это время спала ее дочь и новорожденная внучка в коляске. Осужденная вывезла коляску с ребенком из дома во двор, на мороз.

"При этом обвиняемая осознавала, что длительное пребывание новорожденной на улице, одетой в легкую одежду, приведет к смерти. Мать девочки, проснувшись утром, не обнаружила коляски с ребенком в доме и нашла ее во дворе дома. Ребенок сильно замерз, но подавал признаки жизни. Медики оказали ребенку необходимую помощь", - рассказали в СК.

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