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В Тюменской области создадут новое производство модульного энергетического оборудования

Новости Урала
11 сентября, 15:58 UTC+3 ТАСС

Инвестиции в проект составят более 1,3 млн рублей

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ТАСС, 11 сентября. Новый техцентр для выпуска модульного энергетического оборудования планируется построить в Тюменской области. Соглашение о реализации инвестпроекта будет подписано на VIII Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет на площадке Западно-Сибирского инновационного центра с 20 по 21 сентября, сообщили в понедельник в пресс-службе форума.

"Соглашение предполагает строительство технического центра "ЭнергоТехСервис" на площадке одного из индустриальных парков области. Основные производственные мощности центра будут служить для выпуска модульного энергетического оборудования с использованием комплектующих General Electric (GE) - электростанций на базе газопоршневых двигателей, блоков подготовки газа и прочее. Планируемый объем производства - до 80 единиц модульного оборудования в год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что инвестиции в проект составят 1,330 млн рублей, потребителями будущей продукции станут нефтегазовые предприятия, промышленные и сельскохозяйственные производства, объекты коммунальной инфраструктуры. "Проект получил активную поддержку менеджмента GE и правительства Тюменской области", - уточнили там.

По данным пресс-службы, сейчас "ЭнергоТехСервис" готовит пакет документов для прохождения экспертного совета и получения статуса резидента в одном из индустриальных парков.

"Несмотря на санкции, иностранные инвесторы проявляют устойчивый интерес к региону, это лучшее доказательство того, что в Тюмени созданы все необходимые условия для успешной реализации крупных проектов в сфере импортозамещения. Уверен, что участие в проекте глобальной корпорации General Electric гарантирует безусловное качество будущей продукции и станет залогом эталонного уровня организации машиностроительного производства", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Тюменской области Вадима Шумкова.

Тюменский нефтегазовый форум - ежегодное деловое мероприятие международного уровня с нефтегазовой повесткой. Входит в пятерку крупнейших отраслевых форумов, проводимых в России. В этом году программа форума также дополнится блоком закупочных сессий от крупнейших нефтегазовых компаний России. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса и инновационные стартапы.

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