Семь сбоев в работе КОИБов зарегистрировано на выборах в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Свердловская избирательная комиссия зарегистрировала семь сбоев в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах в регионе. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава облизбиркома Валерий Чайников.

"В целом 10 сентября КОИБы отработали нормально. На участках работало 628 КОИБов, из них 621 завершили работу нормально. Служба поддержки зафиксировала всего 7 неисправностей в их работе", - сказал Чайников на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, в одном случае произошел механический сбой в работе КОИБа, в шести - устройства выдали на один бюллетень больше, чем в них было загружено. "Члены избирательной комиссии оперативно увидели сбой и произвели подсчет бюллетеней вручную", - сказал глава свердловского облизбиркома.

Чайников добавил, что в понедельник во время видеоконференцсвязи с Центральной избирательной комиссией было сказано, что к президентским выборам, которые состоятся в марте 2018 года, количество КОИБов будет удвоено. "Их количество будет увеличено и в Свердловской области," - сказал он.

Глава свердловского облизбиркома добавил, что также практически без сбоев отработала технология создания QR-кодов, в которые преобразуют данные о результатах голосования на каждом участке. "Только в трех случаях произошел сбой при загрузке данных в государственную автоматизированную систему РФ "(ГАС) Выборы", - сказал Чайников.

В воскресенье в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. На пост претендовали, помимо врио главы региона Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"). Куйвашев лидирует, получив 62,16% голосов.