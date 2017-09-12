В Кургане более 1,5 тыс. человек остались без воды в связи с аварией на водопроводе

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ТАСС, 12 сентября. Авария произошла на водопроводе в Заозерном районе Кургана, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе региональной компании "Водный союз".
"Без водоснабжения находятся более 1,5 тыс. человек", - уточнили в компании.
Как сообщается на сайте компании, без воды также остаются спортклуб "Велес", два детских сада и две школы.