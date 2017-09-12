Парк индустриальных инноваций "Малая Сосновка" начал работать в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Первым резидентом парка "Малая Сосновка" в Челябинской области стала компания "ДорХан 21 век - Челябинск". Запуском ее производственно-складского комплекса дан старт работе парка, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора.

"В парке индустриальных инноваций "Малая Сосновка" запущено первое производство, парк начал свою работу. К выпуску продукции приступила компания "ДорХан 21 век - Челябинск", которая специализируется на изготовлении подвижных ограждающих конструкций. Ее производственно-складской комплекс был построен здесь практически за год", - пояснили в пресс-службе.

По официальным данным, парк индустриальный инноваций "Малая Сосновка" находится на границе Челябинска. Общая площадь его территории составляет 168 га. Земля инвесторам выделяется с готовой инфраструктурой, резиденты парка получают ряд финансовых льгот. Помимо компании "ДорХан 21 век - Челябинск", резидентами "Малой Сосновки" планируют стать компании "Оптимум" (комплекс по хранению и переработке овощей), "Фабрика шнуров", " Леди Прима" (шторы и домашний текстиль).

Группа компаний "ДорХан" более 20 лет специализируется на производстве всех типов ворот, роллет, автоматики, складского оборудования, модульных конструкций и тенто- мобильных укрытий. Занимает в своей области одни из лидирующих позиций на отечественном рынке. Сбытовая территория охватывает более 30 стран мира. "ДорХан" имеет семь заводов, расположенных в России, Чехии и Китае, 22 производственно-складских комплекса на территории России и СНГ, девять торговых представительств, более 8 тыс. дилеров, собственную сеть сервисных центров.