В Челябинске не нашли подозрительные предметы, о которых по телефону сообщили неизвестные

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ не нашли в зданиях Челябинска и Копейска подозрительные предметы, о которых в понедельником вечером сообщили неизвестные. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заявили во вторник в пресс-службе областного управления МВД.
"11 сентября с 20:00 по 23:30 местного времени (с 18:00 мск по 21:30 мск) в дежурную часть главного управления МВД России по Челябинской области посредством IP-телефонии поступали заведомо ложные сообщения об обнаружении на территории более 10 (инфраструктурных) объектов подозрительных предметов в Челябинске и Копейске. В результате (проведенных) проверок подозрительных предметов не обнаружено. Приняты меры по розыску и установлению лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - пояснили в полиции.
Всего, по данным ведомства, в проверке зданий было задействовано около 200 сотрудников полиции. Кроме них в осмотре участвовали подразделения ОМОН и УВО управления Росгвардии по Челябинской области и управления ФСБ региона.
Ранее сообщалось, что в понедельник в 10 гостиницах, торговых и развлекательных центрах Челябинска и его города-спутника Копейска проведена эвакуация людей из-за звонков о подозрительных предметах.