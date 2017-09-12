УрФУ и бразильский UNIS Group займутся разработкой легких сплавов для автоэлектроники

Число пострадавших в ДТП с поездом в ХМАО выросло до 20 человекПроисшествия 12 сентября, 10:07
Академик РАН: космические проекты Илона Маска формируют у молодежи интерес к отраслиКосмос 12 сентября, 10:03
Паралимпийцы РФ смогут отбираться на Игры-2018, даже если находятся в пуле меньше полугодаСпорт 12 сентября, 10:03
Юлия Тимошенко попала в базу данных сайта "Миротворец"Международная панорама 12 сентября, 10:01
"Ведомости": Сбербанк продаст свой аэропортовый бизнесТранспорт 12 сентября, 9:48
ПКР выступает за срочное допинг-тестирование российских кандидатов на участие в Играх-2018Спорт 12 сентября, 9:45
WADA проведет аудит РУСАДА с 27 по 29 сентябряСпорт 12 сентября, 9:41
В Кузбассе пенсионерка выжила в тайге, неделю питаясь ягодами и греясь в листвеСибирь 12 сентября, 9:23
Новосибирские физики планируют провести три эксперимента на китайской космической станцииНаука 12 сентября, 9:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из бразильского университета UNIS Group займутся разработкой легких сплавов для автомобильной электроники. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе УрФУ.
"Ученые УрФУ вместе с коллегами из Бразилии займутся разработкой легких теплопроводных сплавов для компонентов электроники автомобилей, а также сплавов для новых технологий производства полимерных композиционных материалов. Авторы исследования уверены, что к работе можно подключить китайских коллег и ученых других стран БРИКС", - сообщили в пресс-службе по итогам встречи ректора УрФУ Виктора Кокшарова и главы университета UNIS Group Барра Газзола Стефано.
По словам доцента кафедры металловедения УрФУ Александра Жилина, одно из направлений совместной работы - сплавы в качестве материалов с низкими параметрами теплового расширения, например, для производства изделий из углепластика. "Их особенность в том, что при тепловом воздействии они не расширяются, сохраняя материалы, с которыми находятся в контакте", - приводит пресс-служба слова Жилина.
В 2016 году в УрФУ открылась штаб-квартира Сетевого университета БРИКС - образовательного проекта, ориентированного на формирование нового поколения профессионалов высокой квалификации. Предложение о создании Сетевого университета БРИКС впервые прозвучало в ноябре 2013 года на встрече министров образования стран БРИКС в Париже, 18 ноября 2015 года в Москве был подписан "Меморандум взаимопонимания" - основной учредительный документ Сетевого университета, свои подписи под документом поставили представители министерств образования Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. В апреле 2017 года УрФУ принял первый форум ректоров Сетевого университета, летом в УрФУ состоялась международная школа "Будущее БРИКС: 2030".