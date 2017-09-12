УрФУ и бразильский UNIS Group займутся разработкой легких сплавов для автоэлектроники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из бразильского университета UNIS Group займутся разработкой легких сплавов для автомобильной электроники. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе УрФУ.

"Ученые УрФУ вместе с коллегами из Бразилии займутся разработкой легких теплопроводных сплавов для компонентов электроники автомобилей, а также сплавов для новых технологий производства полимерных композиционных материалов. Авторы исследования уверены, что к работе можно подключить китайских коллег и ученых других стран БРИКС", - сообщили в пресс-службе по итогам встречи ректора УрФУ Виктора Кокшарова и главы университета UNIS Group Барра Газзола Стефано.

По словам доцента кафедры металловедения УрФУ Александра Жилина, одно из направлений совместной работы - сплавы в качестве материалов с низкими параметрами теплового расширения, например, для производства изделий из углепластика. "Их особенность в том, что при тепловом воздействии они не расширяются, сохраняя материалы, с которыми находятся в контакте", - приводит пресс-служба слова Жилина.

В 2016 году в УрФУ открылась штаб-квартира Сетевого университета БРИКС - образовательного проекта, ориентированного на формирование нового поколения профессионалов высокой квалификации. Предложение о создании Сетевого университета БРИКС впервые прозвучало в ноябре 2013 года на встрече министров образования стран БРИКС в Париже, 18 ноября 2015 года в Москве был подписан "Меморандум взаимопонимания" - основной учредительный документ Сетевого университета, свои подписи под документом поставили представители министерств образования Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. В апреле 2017 года УрФУ принял первый форум ректоров Сетевого университета, летом в УрФУ состоялась международная школа "Будущее БРИКС: 2030".