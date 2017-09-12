Труппа Свердловской музкомедии отправилась на гастроли в Сочи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Труппа Свердловской музкомедии отправилась в Сочи, где на сцене Зимнего театра пройдут большие гастроли уральского коллектива с 14 сентября по 9 октября. Они включены в официальную программу "Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов", сообщили во вторник в пресс-службе театра.

"Свердловская музкомедия - практически единственный крупный музыкальный театр российской провинции, которому удается вести полноценную гастрольную жизнь. За последние пять лет коллектив побывал с длительными турами (от двух до четырех недель) в Минске (2012, 2014 гг.), в Сочи (2013 г.), в Крыму (2015 г.), ежегодно выезжает с мини-гастролями в Москву. В Зимнем театре Сочи за свою историю Свердловская музкомедия будет гастролировать в 14-й раз. Именно эти гастроли дадут старт 85-му, юбилейному сезону театра", - сообщили в пресс-службе.

Репертуар гастролей включает 11 названий. "Все постановки будут представлены без скидок на гастрольные условия - полноценные декорации, полный актерский состав, живой оркестр. В Сочи прибывает восемь фур театрального оборудования и коллектив из 220 человек", - добавили в пресс-службе. Афиша гастролей сформирована так, что зрители смогут увидеть "все краски музыкального театра".

Классика оперетты представлена в афише лучшими образцами - "Летучая мышь" и "Венская кровь" Иоганна Штрауса, "Принцесса цирка" Имре Кальмана. Уникальной, единственной в России лицензионной, но оригинальной постановкой "Скрипача на крыше" Джерри Бока представлен классический зарубежный мюзикл. Мюзикл "Черт и девственница" Армандо Тровайоли - итальянский образец мюзикла, в нашей стране поставлен только в Екатеринбурге.

"Фирменный творческий козырь Свердловской музкомедии - современный музыкальный спектакль отечественного производства: "Алые паруса" с музыкой Максима Дунаевского, "Веселые ребята" с музыкой Исаака и Максима Дунаевских, "Екатерина Великая" Сергея Дрезнина и "Мертвые души" Александра Пантыкина", - пояснили в пресс-службе.

После сочинских гастролей в Екатеринбурге сезон будет открыт уже на родной сцене Свердловской музкомедии мюзиклом "Декабристы", премьера которого состоялась в декабре 2016 года.