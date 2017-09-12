Суд 26 сентября рассмотрит апелляции полицейских по делу о пытках в ОВД "Заречный"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд 26 сентября продолжит рассмотрение апелляций пяти осужденных полицейских по делу о пытках в ОВД "Заречный". Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат Александр Бокитько, представляющий интересы осужденного Абая Маманова.
"Суд в понедельник вернулся к рассмотрению апелляций пяти осужденных и их адвокатов. 26 сентября будет продолжение рассмотрения. Однако, вероятно, мы не закончим и в этот день", - сказал защитник.
В марте 2017 года представители правоохранительных органов получили от 3,5 до 6 лет лишения свободы. Весной 2017 года все пятеро осужденных подали апелляционные жалобы на приговор, однако в июле Свердловский областной суд вернул дело в суд первой инстанции в связи с тем, что двое из пяти осужденных по данному делу сотрудников полиции не были ознакомлены с протоколом судебного заседания.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 27 марта признал пятерых полицейских виновными в избиении задержанных в ОВД "Заречный". Оперуполномоченный свердловского главка полиции Анатолий Куриленко приговорен к шести годам лишения свободы, возглавлявший уголовный розыск в ОВД "Заречный" Андрей Махаев - к четырем годам и шести месяцам, оперуполномоченный райотдела Эдуард Ударцев и начальник ОВД "Заречный" Александр Дубровин - к четырем годам, оперативник Абай Маманов - к трем годам и шести месяцам.
Дело о пытках в ОВД "Заречный" было возбуждено в сентябре 2015 года. По данным следствия, работники полиции, желая получить от трех задержанных признательные показания в совершении убийства, применяли к ним физическое и психическое насилие. В частности, они заводили задержанных поочередно в служебный кабинет, где издевались над ними, избивали и душили. Также сотрудники полиции пытались скрыть данное преступление, злоупотребляя должностями полномочиями.